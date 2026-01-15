الأخبار
رئيسة فنزويلا المؤقتة: "لسنا خائفين" من المواجهة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-01-15 | 16:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيسة فنزويلا المؤقتة: "لسنا خائفين" من المواجهة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة
أكدت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز الخميس في خطابها أمام البرلمان، أن بلادها لا تخشى "مواجهة الولايات المتحدة دبلوماسيا"، وذلك بعد أقل من أسبوعين من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو بعملية عسكرية أميركية في كراكاس.
وقالت رودريغيز في خطابها بشأن حال الأمة "نحن نعرف أن الولايات المتحدة قوية جدا. نحن لسنا خائفين من أن نواجهها دبلوماسيا، عبر الحوار السياسي"، ما أثار موجة تصفيق حار في البرلمان.
آخر الأخبار
16:01
الرئيسة المؤقتة لفنزويلا تدعو الولايات المتحدة إلى "حفظ كرامة" مادورو
آخر الأخبار
16:01
الرئيسة المؤقتة لفنزويلا تدعو الولايات المتحدة إلى "حفظ كرامة" مادورو
0
أخبار دولية
2026-01-07
فنزويلا تتفاوض مع الولايات المتحدة في شأن "بيع النفط"
أخبار دولية
2026-01-07
فنزويلا تتفاوض مع الولايات المتحدة في شأن "بيع النفط"
0
أخبار دولية
2026-01-10
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى "للعدوان" الأميركي بالوسائل الدبلوماسية
أخبار دولية
2026-01-10
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى "للعدوان" الأميركي بالوسائل الدبلوماسية
0
آخر الأخبار
2026-01-10
أ.ف.ب: الولايات المتحدة تحضّ رعاياها على مغادرة فنزويلا "فورا"
آخر الأخبار
2026-01-10
أ.ف.ب: الولايات المتحدة تحضّ رعاياها على مغادرة فنزويلا "فورا"
أخبار دولية
05:12
كارني: الصين ستسمح للسياح الكنديين بدخول أراضيها من دون تأشيرات
أخبار دولية
05:12
كارني: الصين ستسمح للسياح الكنديين بدخول أراضيها من دون تأشيرات
0
أخبار دولية
05:07
الكرملين: بوتين تحدث مع الرئيس الإيراني عبر الهاتف
أخبار دولية
05:07
الكرملين: بوتين تحدث مع الرئيس الإيراني عبر الهاتف
0
أخبار دولية
05:00
براك: واشنطن تعمل لاستئناف مفاوضات الدمج بين دمشق و"قسد"
أخبار دولية
05:00
براك: واشنطن تعمل لاستئناف مفاوضات الدمج بين دمشق و"قسد"
0
أخبار دولية
04:47
الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الوضع في إيران عبر الهاتف
أخبار دولية
04:47
الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الوضع في إيران عبر الهاتف
منوعات
2025-10-20
نادلة تطارد زبونًا وتتصل بالشرطة... وسبب الإشكال: الإكرامية (فيديو)
منوعات
2025-10-20
نادلة تطارد زبونًا وتتصل بالشرطة... وسبب الإشكال: الإكرامية (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-12-04
سانا: قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتعتدي بالمدفعية على تل أحمر شرقي كويا وأطرافها في حوض اليرموك
آخر الأخبار
2025-12-04
سانا: قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتعتدي بالمدفعية على تل أحمر شرقي كويا وأطرافها في حوض اليرموك
0
آخر الأخبار
2026-01-14
الجميل: نطلب من الدولة هذه المرة التعاطي المختلف مع حماية المرشحين والناخبين في مناطق نفوذ حزب الله
آخر الأخبار
2026-01-14
الجميل: نطلب من الدولة هذه المرة التعاطي المختلف مع حماية المرشحين والناخبين في مناطق نفوذ حزب الله
0
أخبار دولية
2025-12-25
قائد قوات سوريا الديموقراطية يؤكد رغبته في إنجاح الاتفاق مع دمشق
أخبار دولية
2025-12-25
قائد قوات سوريا الديموقراطية يؤكد رغبته في إنجاح الاتفاق مع دمشق
أخبار دولية
02:46
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة
أخبار دولية
02:46
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة
0
أخبار دولية
00:24
مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة
أخبار دولية
00:24
مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة
0
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تأجيل الضربة المُرتقبة... مباحثات أميركية مع دول إقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تأجيل الضربة المُرتقبة... مباحثات أميركية مع دول إقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا
1
منوعات
09:23
مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل
منوعات
09:23
مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل
2
أخبار لبنان
08:13
ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي
أخبار لبنان
08:13
ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي
3
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
4
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
5
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
6
خبر عاجل
09:31
الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة
خبر عاجل
09:31
الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة
7
خبر عاجل
09:40
إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة
خبر عاجل
09:40
إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة
8
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
