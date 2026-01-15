المجلس الرئاسي اليمني يُقصي آخر أعضائه المدعومين من الإمارات



أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المؤلف من ثمانية مقاعد، الخميس إسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس الذي يمثل السلطات المعترف بها دوليا والمدعوم من السعودية.



وكان البحسني آخر عضو في المجلس يحظى بدعم الإمارات، وهو أحد نواب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ما يعزز قبضة الرياض على الهيئة الرئاسية في البلاد المنهك بالنزاعات.



وجاء في نص بيان المجلس "صدر اليوم الخميس قرار مجلس القيادة الرئاسي... بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من مجلس القيادة الرئاسي".



وقبل نحو أسبوع، أسقط المجلس الرئاسي عضوية رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي عيدروس الزبيدي واتّهمه بـ"ارتكاب الخيانة العظمى".



في كانون الأول، تحرّك المجلس الانتقالي برئاسة الزبيدي للسيطرة على مناطق واسعة بينها محافظة حضرموت الغنية بالنفط والمهرة، قبل أن تجبره غارات التحالف الذي تقوده السعودية وقوات موالية لها على الأرض على التراجع.

