نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة

أكد نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة أن طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة.وقال نائب مبعوث إيران بالأمم المتحدة غلام حسين دارزي في خلال جلسة مجلس الامن: "سنرد على أي عمل عدواني سواء مباشر أو غير مباشر بشكل حاسم ومتناسب وقانوني".