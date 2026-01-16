الصين تؤكد أنها "تعارض بحزم" الاتفاق التجاري الذي وقعته الولايات المتحدة مع تايوان

أكدت الصين أنها "تعارض بحزم" الاتفاق التجاري الذي وقعته واشنطن مع تايبه لخفض الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات تايوان وزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون إن "الصين تعارض باستمرار وبحزم أي اتفاق توقَّعه الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية ومنطقة تايوان الصينية"، داعيا واشنطن إلى الالتزام "بمبدأ الصين الواحدة".



وتطالب بكين بضم تايوان إذ تعتبرها جزءا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.