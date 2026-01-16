الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
3
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
3
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الوضع في إيران عبر الهاتف
أخبار دولية
2026-01-16 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الوضع في إيران عبر الهاتف
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الوضع في الشرق الأوسط وإيران في خلال اتصال هاتفي.
وأضاف الكرملين أن بوتين عرض على نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة بشأن إيران، وأكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي تأييده "لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".
أخبار دولية
بوتين
ونتنياهو
الوضع
إيران
الهاتف
التالي
براك: واشنطن تعمل لاستئناف مفاوضات الدمج بين دمشق و"قسد"
رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم الجمركية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:07
الكرملين: بوتين تحدث مع الرئيس الإيراني عبر الهاتف
أخبار دولية
05:07
الكرملين: بوتين تحدث مع الرئيس الإيراني عبر الهاتف
0
أخبار دولية
2025-11-24
الكرملين: بوتين وأردوغان سيتحدثان عبر الهاتف اليوم
أخبار دولية
2025-11-24
الكرملين: بوتين وأردوغان سيتحدثان عبر الهاتف اليوم
0
أخبار دولية
2025-11-15
مكالمة هاتفية بين بوتين ونتنياهو
أخبار دولية
2025-11-15
مكالمة هاتفية بين بوتين ونتنياهو
0
أخبار دولية
2025-12-30
الكرملين: بوتين ناقش البرنامج النووي الإيراني مع بزشكيان في اتصال هاتفي
أخبار دولية
2025-12-30
الكرملين: بوتين ناقش البرنامج النووي الإيراني مع بزشكيان في اتصال هاتفي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:50
الجيش الإسرائيلي يقول إنه رد على "انتهاك صارخ" للهدنة في غزة
أخبار دولية
09:50
الجيش الإسرائيلي يقول إنه رد على "انتهاك صارخ" للهدنة في غزة
0
أخبار دولية
09:14
لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر
أخبار دولية
09:14
لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر
0
أخبار دولية
08:56
اجتماع بين القوات الكردية والتحالف الدولي لبحث "خفض التصعيد" مع دمشق
أخبار دولية
08:56
اجتماع بين القوات الكردية والتحالف الدولي لبحث "خفض التصعيد" مع دمشق
0
أخبار دولية
08:10
"تسنيم": توقيف ثلاثة آلاف شخص في إيران على خلفية الاحتجاجات
أخبار دولية
08:10
"تسنيم": توقيف ثلاثة آلاف شخص في إيران على خلفية الاحتجاجات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-01-05
هل تشعرون بالتعب الدائم؟ طبيب يكشف الأسباب ويطلق تحذيرًا
صحة وتغذية
2026-01-05
هل تشعرون بالتعب الدائم؟ طبيب يكشف الأسباب ويطلق تحذيرًا
0
أخبار لبنان
2026-01-08
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
أخبار لبنان
2026-01-08
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
0
أخبار دولية
2025-11-10
سلطات الاكوادور تعلن مقتل 31 نزيلا في أحد سجونها عقب أعمال شغب
أخبار دولية
2025-11-10
سلطات الاكوادور تعلن مقتل 31 نزيلا في أحد سجونها عقب أعمال شغب
0
خبر عاجل
2025-12-16
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
خبر عاجل
2025-12-16
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:17
افتتاح منشأة لمعالجة نفايات طبية معدية في الكرنتينا برعاية UNDP
أخبار لبنان
07:17
افتتاح منشأة لمعالجة نفايات طبية معدية في الكرنتينا برعاية UNDP
0
أخبار لبنان
07:08
جابر: قروض طويلة الأمد لتغطية عجز الموازنة ومشاريع طاقة بدعم من البنك الدولي
أخبار لبنان
07:08
جابر: قروض طويلة الأمد لتغطية عجز الموازنة ومشاريع طاقة بدعم من البنك الدولي
0
أخبار دولية
06:41
ويتكوف: نأمل بحلّ دبلوماسي مع إيران ونزع سلاح حماس شرط لسلام طويل الأمد
أخبار دولية
06:41
ويتكوف: نأمل بحلّ دبلوماسي مع إيران ونزع سلاح حماس شرط لسلام طويل الأمد
0
أخبار دولية
02:46
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة
أخبار دولية
02:46
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة
0
أخبار دولية
00:24
مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة
أخبار دولية
00:24
مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة
0
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
2
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
3
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
4
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
5
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
6
خبر عاجل
10:57
موقع الخزانة الاميركية: عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية والعقوبات تستهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ علي لاريجاني
خبر عاجل
10:57
موقع الخزانة الاميركية: عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية والعقوبات تستهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ علي لاريجاني
7
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
8
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More