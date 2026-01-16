الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الوضع في إيران عبر الهاتف

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الوضع في الشرق الأوسط وإيران في خلال اتصال هاتفي.وأضاف الكرملين أن بوتين عرض على نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة بشأن إيران، وأكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي تأييده "لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".