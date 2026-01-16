رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم الجمركية

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بكين التوصل إلى اتفاق بين بلده والصين يمهّد الطريق لخفض الرسوم الجمركية التي كان كل منهما فرضها على الآخر في السنوات الأخيرة.



وقال كارني أمام وسائل الإعلام خلال أول زيارة لرئيس حكومة كندي إلى الصين منذ ثمانية أعوام بعد سنوات من التوتر إن البلدين "أبرمَا اتفاقا تجاريا أوليا لكنّه تاريخي، يهدف إلى إزالة العوائق أمام التجارة وخفض الرسوم الجمركية".



وتوقّع أن "تخفض الصين الرسوم الجمركية على بذور الكانولا الكندية بحلول الأول من آذار"، مشيرا في المقابل إلى أن "كندا ستسمح بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية بتعرفات جمركية تفضيلية.



