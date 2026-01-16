الأخبار
الرئيس السوري أحمد الشرع يزور برلين الثلاثاء​

أخبار دولية
2026-01-16 | 06:23
الرئيس السوري أحمد الشرع يزور برلين الثلاثاء​
الرئيس السوري أحمد الشرع يزور برلين الثلاثاء​

يزور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع برلين، وفق ما أظهر جدول أعمال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ولم يؤكد مكتب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ما إن كان سيجري أيضًا محادثات مع الشرع خلال الزيارة التي تأتي في وقت تسعى الحكومة الألمانية إلى رفع وتيرة إعادة السوريين المقيمين في أرضها إلى بلدهم.

وأثارت تقارير وسائل الإعلام الألمانية عن زيارة الشرع في الأيام الماضية، انتقاد بعض أوساط الجالية السورية.

ودعا نداء مشترك وقعه خصوصًا "اتحاد العلويين في أوروبا" و"الجالية الكردية في ألمانيا"، الأربعاء إلى "إصدار مذكرة توقيف (بحق أحمد الشرع) بدلًا من استقباله في المستشارية".

لكن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس قال إنها "منفتحة على تعميق العلاقات وبداية جديدة مع الحكومة السورية الجديدة".

 

أخبار دولية

السوري

الشرع

برلين

الثلاثاء​

