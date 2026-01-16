ويتكوف: نأمل بحلّ دبلوماسي مع إيران ونزع سلاح حماس شرط لسلام طويل الأمد

أكد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة تأمل ايجاد حل دبلوماسي مع إيران بشأن ملفات من بينها تخصيب اليورانيوم والصواريخ ووكلاؤها في المنطقة.



وتوجه ليسرائيل هيوم قائلًا: ”عمليات القتل والإعدام في إيران توقفت وترامب وحده من يمتلك القوة التي تخضع الناس“.

وأوضح ويتكوف أن ”الرئيس ترامب حذر الإيرانيين وتواصلنا معهم أمس بشأن قلقنا من عمليات القتل والإعدام الجماعي“.

وفي ما يخص الوضع في غزة، لفت ويتكوف الى أن الولايات المتحدة ستقنع حماس ”بأن نزع السلاح هو الصواب من أجل سلام طويل الأمد“.

وأشار الى الحاجة إلى فتح معبر رفح الذي يستخدم ورقة ضغط، مؤكدًا ”لقد وعدنا بذلك ونحن ملزمون به“.

في السياق، شدد ويتكوف على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية مسألة كبيرة جدًا للفلسطينيين والإسرائيليين.