مقتل سبعة جنود تشاديين في اشتباك مع مجموعة مسلحة على الحدود مع السودان

قتل سبعة جنود تشاديين الخميس في اشتباك مع مجموعة مسلحة على الحدود مع السودان، بحسب ما صرح متحدث باسم الحكومة التشادية الجمعة.



وقال المتحدث قاسم شريف: "توغل أحد أطراف النزاع السوداني على الحدود. دخلوا الأراضي التشادية، فطلبت منهم قوات الدفاع والأمن العودة أدراجهم ووقع اشتباك خسرنا فيه سبعة من جنودنا".



ونسب عضو في الحكومة ردا على سؤال لفرانس برس الجمعة هذا التوغل الى "عناصر في قوات الدعم السريع" التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ نحو ثلاثة أعوام.

