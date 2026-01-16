نجل شاه إيران المخلوع: الجمهورية الإسلامية "ستسقط"

اعتبر رضا بهلوي، نجل الشاه محمد رضا الذي أطاحته الثورة في إيران، أن الجمهورية الإسلامية "ستسقط"، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في الولايات المتحدة حيث يقيم.



وقال رضا بهلوي: "ستسقط الجمهورية الإسلامية"، معتبرا أن السؤال المطروح هو "متى، وليس إذا".



وأكد أنه "سيعود" الى البلاد التي غادرها قبل زهاء خمسة عقود.