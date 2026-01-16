كوبا مستعدة للحوار مع واشنطن ولكن من دون تنازلات

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل استعداد بلاده للدخول في حوار مع الولايات المتحدة، لكن من دون تقديم "أي تنازلات سياسية"، في ظل تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته ضد الجزيرة الشيوعية.



وقال الرئيس الكوبي في خطاب ألقاه في هافانا أمام السفارة الأميركية: "سنظل منفتحين على الحوار وتحسين العلاقات بين البلدين، ولكن على قدم المساواة وعلى أساس الاحترام المتبادل".



وأضاف: "ليس لدى كوبا أي تنازلات سياسية لتقديمها. ولن يكون ذلك مطروحا على طاولة المفاوضات من أجل التقارب بين كوبا والولايات المتحدة".



وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته ضد كوبا في أعقاب الهجوم الذي شنته القوات الأميركية في كراكاس في 3 كانون الثاني واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وخلال هذه العملية، قُتل 32 جنديا كوبيا، بعضهم من ضمن حرس نيكولاس مادورو.



وحثّ ترامب هافانا على "التوصل إلى اتفاق" وإلا ستواجه عواقب لم يُحددها، ووصل به الأمر إلى اقتراح تولي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو منصب "رئيس" كوبا.



وتحدث ماركو روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين، مرارا عن ضرورة تغيير النظام في الجزيرة، التي يحكمها الحزب الشيوعي.



كما أعلن الرئيس الأميركي مؤخرا وقف شحنات النفط والمساعدات إلى الجزيرة بعد أن أعلن سيطرته على نفط فنزويلا.



وإضافة إلى كونها حليفا أيديولوجيا قويا في المنطقة، شكلت فنزويلا المورّد الرئيسي للنفط إلى كوبا منذ عام 2000.



والاثنين، نفى ميغيل دياز كانيل وجود أي محادثات جارية مع الولايات المتحدة، كما اورد دونالد ترامب.