مدير السي آي إيه التقى رئيسة فنزويلا بالوكالة في كراكاس
أخبار دولية
2026-01-16 | 13:04
مدير السي آي إيه التقى رئيسة فنزويلا بالوكالة في كراكاس
أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف التقى الخميس في كراكاس رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، ليكون أرفع مسؤول أميركي يزور العاصمة الفنزويلية منذ اعتقال نيكولاس مادورو.
وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس: "بناء على تعليمات الرئيس ترامب، توجه راتكليف إلى فنزويلا حيث التقى الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز ونقل إليها رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تتطلع الى تحسين علاقة العمل" بين البلدين.
أخبار دولية
السي آي إيه
فنزويلا
ديلسي رودريغيز
التالي
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
كوبا مستعدة للحوار مع واشنطن ولكن من دون تنازلات
السابق
0
أخبار دولية
2026-01-07
رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها
أخبار دولية
2026-01-07
رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها
0
أخبار دولية
2026-01-06
وول ستريت جورنال: سي.آي.إيه خلصت إلى أن الموالين لنظام مادورو هم الأنسب لقيادة فنزويلا
أخبار دولية
2026-01-06
وول ستريت جورنال: سي.آي.إيه خلصت إلى أن الموالين لنظام مادورو هم الأنسب لقيادة فنزويلا
0
2026-01-03
أكسيوس عن مصدر: ستيفن ميلر ووزيرا الخارجية والحرب ومدير وكالة المخابرات المركزية تولوا معا عملية فنزويلا
آخر الأخبار
2026-01-03
أكسيوس عن مصدر: ستيفن ميلر ووزيرا الخارجية والحرب ومدير وكالة المخابرات المركزية تولوا معا عملية فنزويلا
0
أخبار دولية
2026-01-10
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى "للعدوان" الأميركي بالوسائل الدبلوماسية
أخبار دولية
2026-01-10
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى "للعدوان" الأميركي بالوسائل الدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
0
أخبار دولية
14:20
واشنطن مدعوة للمشاركة في تدريبات عسكرية في غرينلاند
أخبار دولية
14:20
واشنطن مدعوة للمشاركة في تدريبات عسكرية في غرينلاند
0
أخبار دولية
14:19
وزير الدفاع الفنزويلي: 47 جنديا فنزويليا قتلوا في الهجوم الأميركي على كراكاس
أخبار دولية
14:19
وزير الدفاع الفنزويلي: 47 جنديا فنزويليا قتلوا في الهجوم الأميركي على كراكاس
0
أخبار دولية
14:17
وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني
أخبار دولية
14:17
وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
خبر عاجل
2025-12-10
سلام في صحيفة فاينانشال تايمز: لبنان مهم لاستقرار المنطقة الأوسع ونحن لا نطلب من اشقائنا وشركائنا الدوليين أن يقوموا بعملنا نيابة عنا بل أن يقفوا معنا ويساعدوننا على النجاح
خبر عاجل
2025-12-10
سلام في صحيفة فاينانشال تايمز: لبنان مهم لاستقرار المنطقة الأوسع ونحن لا نطلب من اشقائنا وشركائنا الدوليين أن يقوموا بعملنا نيابة عنا بل أن يقفوا معنا ويساعدوننا على النجاح
0
خبر عاجل
2026-01-13
ليندسي غراهام: الكابوس الطويل الذي يعيشه الشعب الإيرانيّ سينتهي قريبًا
خبر عاجل
2026-01-13
ليندسي غراهام: الكابوس الطويل الذي يعيشه الشعب الإيرانيّ سينتهي قريبًا
0
أمن وقضاء
2025-12-31
في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة
أمن وقضاء
2025-12-31
في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة
0
أخبار لبنان
2025-10-05
هبتان من "اليونيفيل" الى مدرسة ابل السقي الرسمية ومستشفى ميس الجبل الحكومي
أخبار لبنان
2025-10-05
هبتان من "اليونيفيل" الى مدرسة ابل السقي الرسمية ومستشفى ميس الجبل الحكومي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إسرائيل بين الضربة والمفاوضات: تصعيد على جبهة حزب الله بانتظار مسار واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إسرائيل بين الضربة والمفاوضات: تصعيد على جبهة حزب الله بانتظار مسار واشنطن وطهران
1
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
2
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
3
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
4
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
5
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
6
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
7
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
8
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
