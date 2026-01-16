الأخبار
مدير السي آي إيه التقى رئيسة فنزويلا بالوكالة في كراكاس

أخبار دولية
2026-01-16 | 13:04
مشاهدات عالية
0min
مدير السي آي إيه التقى رئيسة فنزويلا بالوكالة في كراكاس

أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف التقى الخميس في كراكاس رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، ليكون أرفع مسؤول أميركي يزور العاصمة الفنزويلية منذ اعتقال نيكولاس مادورو.
     
وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس: "بناء على تعليمات الرئيس ترامب، توجه راتكليف إلى فنزويلا حيث التقى الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز ونقل إليها رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تتطلع الى تحسين علاقة العمل" بين البلدين.

أخبار دولية

السي آي إيه

فنزويلا

ديلسي رودريغيز

