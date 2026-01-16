مدير السي آي إيه التقى رئيسة فنزويلا بالوكالة في كراكاس

أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف التقى الخميس في كراكاس رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، ليكون أرفع مسؤول أميركي يزور العاصمة الفنزويلية منذ اعتقال نيكولاس مادورو.



وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس: "بناء على تعليمات الرئيس ترامب، توجه راتكليف إلى فنزويلا حيث التقى الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز ونقل إليها رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تتطلع الى تحسين علاقة العمل" بين البلدين.