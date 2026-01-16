ماريا كورينا ماتشادو: فنزويلا بدأت "عملية انتقالية" نحو الديموقراطية

أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أن بلادها بدأت "عملية انتقالية حقيقية" نحو الديموقراطية، وستصبح حرة بدعم من الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب.



إلا أن ترامب همّش ماتشادو الحائزة جائزة نوبل للسلام ودعم النائبة السابقة لنيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي المخلوع، ديلسي رودريغيز التي تتولى الرئاسة بالوكالة في البلاد الغنية بالنفط، منذ العملية العسكرية الخاطفة التي شنّتها القوات الأميركية في الثالث من كانون الثاني في كراكاس.وأفضت تلك العملية إلى إلقاء القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس واقتيادهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم عدة، بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات.



وقالت ماتشادو: "نحن بالتأكيد الآن في الخطوات الأولى لعملية انتقالية حقيقية نحو الديموقراطية"، مشدّدة على أن ذلك يحمل انعكاسات على "حياة جميع الفنزويليين" وكذلك في أرجاء المنطقة والعالم.



وأضافت: "أود أن أؤكد للشعب الفنزويلي أن فنزويلا ستصبح حرة، وسيتحقق ذلك بدعم من شعب الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب".



وقدّم حزبها أدلة تفيد بأن مادورو زوّر نتائج انتخابات 2024، وهي ادعاءات تؤيدها واشنطن وجزء كبير من المجتمع الدولي.



لكن ترامب قال إن ماتشادو لا تحظى بدعم كاف في صفوف الفنزويليين، وفضّل بقاء السلطة بيد رودريغيز، ما دامت ملتزمة إتاحة وصول الولايات المتحدة إلى الاحتياطيات النفطية الهائلة لفنزويلا.



وقالت ماتشادو الجمعة إن رودريغيز "تنفذ أوامر" بدلا من أن تتولى زمام الأمور، في إشارة إلى أن واشنطن تعطيها إملاءات.



وجاءت تصريحات زعيمة المعارضة غداة لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" جون راتكليف رودريغيز في كراكاس ناقلا إليها "رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تتطلع الى تحسين علاقة العمل" بين البلدين، وفق مسؤول في الإدارة الأميركية.



والجمعة، أعلن ترامب أنه سيبقى على تواصل مع ماتشادو، وقال لصحافيين: "أعتقد أنها امرأة رائعة، وسنتحدث مجددا".