ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
أخبار دولية
2026-01-16 | 13:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومة الإيرانية لإلغاءها "كل عمليات الإعدام المقررة" بحق متظاهرين، بعدما توعد طهران بـ"تداعيات خطيرة" إذا تواصل قمع الاحتجاجات.
وكتب الرئيس الأميركي على منصة تروث سوشال: "أقدر الى حد كبير قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام التي كانت مقررة أمس (اكثر من 800). شكرا".
أخبار دولية
ترامب
إيران
الاعدام
التالي
ماريا كورينا ماتشادو: فنزويلا بدأت "عملية انتقالية" نحو الديموقراطية
مدير السي آي إيه التقى رئيسة فنزويلا بالوكالة في كراكاس
السابق
