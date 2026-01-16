ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"

شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومة الإيرانية لإلغاءها "كل عمليات الإعدام المقررة" بحق متظاهرين، بعدما توعد طهران بـ"تداعيات خطيرة" إذا تواصل قمع الاحتجاجات.



وكتب الرئيس الأميركي على منصة تروث سوشال: "أقدر الى حد كبير قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام التي كانت مقررة أمس (اكثر من 800). شكرا".