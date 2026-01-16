وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني

حثت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي في بيان، شركات الطيران الأعضاء في التكتل على تجنب التحليق في المجال الجوي الإيراني.وقالت الوكالة في نشرة حول مناطق النزاع المحتملة: "وجود مجموعة كبيرة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي واحتمال استخدامها، بالإضافة إلى ردود فعل غير متوقعة من الدولة... يشكل خطورة كبيرة على الرحلات المدنية التي تعمل على كل الارتفاعات ومستويات الطيران".وأشار البيان الى أن التوتر المستمر واحتمالية قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري، الأمر الذي وضع قوات الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهب قصوى، يزيد من احتمالية وقوع أخطاء في تحديد الهوية داخل المجال الجوي الإيراني.