وزير الدفاع الفنزويلي: 47 جنديا فنزويليا قتلوا في الهجوم الأميركي على كراكاس

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أن 47 جنديا فنزويليا قتلوا خلال الهجوم الأميركي على كراكاس والقبض على الرئيس نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أن تسعة من هؤلاء الجنود كانوا من النساء.



وتسلمت كوبا أمس الخميس رفات 32 من جنودها الذين قالت إنهم قتلوا في المعارك صباح اليوم الثالث من كانون الثاني.



وكان وزير الداخلية الفنزويلي قال مؤخرا إن 100 شخص قُتلوا في الهجوم، من دون أن يذكر عدد القتلى من الجنود.