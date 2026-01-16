واشنطن مدعوة للمشاركة في تدريبات عسكرية في غرينلاند

اعلن القائد الدنماركي لقيادة القطب الشمالي لوكالة فرانس برس الجمعة أنه تمت دعوة الولايات المتحدة للمشارك في تدريبات عسكرية في غرينلاند، موضحا أن هذه التدريبات على صلة بروسيا.



وقال الجنرال سورين أندرسن في مقابلة على متن احدى سفن البحرية الدنماركية في ميناء نوك، عاصمة غرينلاند، "بالتأكيد، الولايات المتحدة بصفتها عضوا في حلف شمال الأطلسي مدعوة إلى هنا".



واوضح الضابط الدنماركي أنه تواصل في اليوم نفسه مع الحلفاء في الناتو، بمن فيهم الأميركيون، ودعاهم إلى المجيء.

