قائد قوات سوريا الديمقراطية يعلن سحب قواته من شرق حلب إلى شرق الفرات

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن قواته ستنسحب من شرق حلب في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي غدا السبت، وستعاود الانتشار في مناطق شرق نهر الفرات.



وقال في منشور على منصة إكس، إن هذه الخطوة جاءت "بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار".