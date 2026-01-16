ترامب يعرض استئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رسالة وجّهها إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا للمساعدة في حل مسألة تقاسم مياه نهر النيل.



وكتب ترامب في الرسالة التي نشرها على منصة تروث سوشيال: "أنا مستعد لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل بمسؤولية وشكل نهائي".