الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيسة فنزويلا بالوكالة تقيل أحد الموالين لمادورو

أخبار دولية
2026-01-17 | 00:41
رئيسة فنزويلا بالوكالة تقيل أحد الموالين لمادورو

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الجمعة إقالة وزير الصناعة أليكس صعب، وهو من المقربين من الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.
     
وكان أليكس صعب (54 عام) من الوسطاء الرئيسيين للشافيزية في العالم. أوقف عام 2021 واحتجز في الولايات المتحدة بتهمة إنشاء نظام لتحويل المساعدات الغذائية لصالح مادورو وحكومته.
     
وجرى تبادله في كانون الأول/ديسمبر 2023 مقابل 10 أميركيين كانوا مسجونين في فنزويلا، مفي عملية وصفها مادورو بـ"انتصار".
     
وعزز رجل الأعمال الكولومبي الأصل بشكل ملحوظ العلاقات النفطية بين فنزويلا وإيران في مواجهة العقوبات الأميركية، وعينه مادورو وزيرا للصناعة في كانون الأول/ديسمبر 2024. 
     
ويغادر صعب الحكومة بعد أقل من أسبوعين على إلقاء قوات خاصة أميركية القبض على مادورو في كراكاس في 3 كانون الثاني/يناير ونقله إلى الولايات المتحدة. 
     
وقالت رودريغيز عبر تطبيق تلغرام "أشكر زميلي أليكس صعب على عمله في خدمة الوطن، وسيتولى الآن مسؤوليات جديدة"، موضحة أنه سيتم إلغاء حقيبته الوزارية التي سيتم دمجها وزارة التجارة.
     
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) جون راتكليف التقى رودريغيز الخميس في كراكاس على ما افاد مسؤول في الإدارة الاميركية وكالة فرانس برس الجمعة، موضحا أنه "نقل إليها رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تتطلع الى تحسين علاقة العمل" بين البلدين.
     
وجاءت الزيارة غداة أول اتصال بين ترامب ورودريغيز، وفي اليوم نفسه الذي سلمت فيه زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ترامب جائزة نوبل للسلام التي فازت بها في البيت الأبيض. 
     

أخبار دولية

فنزويلا

بالوكالة

الموالين

لمادورو

LBCI
أخبار دولية
2026-01-06

وول ستريت جورنال: سي.آي.إيه خلصت إلى أن الموالين لنظام مادورو هم الأنسب لقيادة فنزويلا

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

ترامب: لا يوجد أحد جاهز لتولي السلطة في فنزويلا ونائبة رئيس فنزويلا قالت سنفعل ما تريدونه

LBCI
أخبار دولية
2026-01-04

كوريا الشمالية: اعتقال الولايات المتحدة لمادورو يعد "تعديا خطيرا على سيادة" فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
13:04

مدير السي آي إيه التقى رئيسة فنزويلا بالوكالة في كراكاس

LBCI
أخبار دولية
03:23

مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟

LBCI
أخبار دولية
03:22

ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران

LBCI
أخبار دولية
03:14

بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
03:09

قاضية أميركية تأمر بتقييد أساليب موظفي الهجرة مع متظاهري مينيسوتا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

قاسم: أنصح الحكومة وحاكم مصرف لبنان وكل المعنيين بوقف الإجراءات التي تضيق على حزب الله وكل اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-15

الاسمر رحب بالمسار السعودي المعلن تجاه لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-16

الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا

LBCI
أخبار دولية
03:23

مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟

LBCI
أخبار دولية
03:22

ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران

LBCI
أخبار دولية
03:14

بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران

LBCI
أخبار دولية
14:09

الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء

LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:19

ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"

LBCI
أخبار دولية
14:09

الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري

LBCI
أمن وقضاء
14:23

الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
حال الطقس
01:54

منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
08:02

عون عرض مع السفير كرم للتحضيرات قبل اجتماع "الميكانيزم"

LBCI
خبر عاجل
01:49

سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب

