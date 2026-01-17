الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشرع يصدر مرسوما يؤكد فيه حقوق السوريين الأكراد

أخبار دولية
2026-01-17 | 00:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشرع يصدر مرسوما يؤكد فيه حقوق السوريين الأكراد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الشرع يصدر مرسوما يؤكد فيه حقوق السوريين الأكراد

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الجمعة أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما أكد فيه حقوق السوريين الأكراد واعترف رسميا بلغتهم وأعاد من خلاله الجنسية إلى جميع الأكراد المقيمين داخل البلاد.

وجاء المرسوم بعد اشتباكات عنيفة اندلعت الأسبوع الماضي في مدينة حلب بشمال البلاد، مما أسفر وفقا لوزارة الصحة السورية عن مقتل 23 شخصا على الأقل وأجبر أكثر من 150 ألفا على الفرار من جيبين يسيطر عليهما الأكراد في المدينة.

وانتهت الاشتباكات بعد انسحاب المقاتلين الأكراد.

وأدى العنف في حلب إلى تفاقم أحد أبرز الانقسامات في سوريا، حيث يواجه وعد الشرع بتوحيد البلاد تحت قيادة واحدة بعد حرب استمرت نحو 14 عاما مقاومة من القوات الكردية المتخوفة من حكومته التي يقودها الإسلاميون.

ويمنح المرسوم لأول مرة حقوقا للسوريين الأكراد، بما في ذلك الاعتراف بالهوية الكردية "جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة". كما ينص على اعتبار اللغة الكردية "لغة وطنية ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي".

كما ألغى المرسوم تدابير تعود إلى إحصاء أجري في عام 1962 في محافظة الحسكة الذي جرد الكثير من الأكراد من الجنسية السورية. ونص المرسوم على "منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد (من كانوا مسجلين سابقا على أنهم بدون جنسية)، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات".

وجاء في المرسوم "يُعد عيد النوروز (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيدا وطنيا يعبر عن الربيع والتآخي".

وحظر المرسوم "أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي"، وطالب "مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع" ونص على فرض عقوبات على "كل من يُحرّض على الفتنة القومية".

وخاضت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، التي تُحكم سيطرتها على شمال شرق البلاد، محادثات امتدت لأشهر خلال العام الماضي بهدف دمج الهيئات العسكرية والمدنية التي يديرها الأكراد ضمن مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية 2025، غير أن التقدّم بقي محدودا.

أخبار دولية

مرسوما

السوريين

الأكراد

LBCI التالي
رئيسة فنزويلا بالوكالة تقيل أحد الموالين لمادورو
كوستا: حلف الأطلسي هو الجهة المناسبة للتعامل مع مخاوف أميركا الأمنية في غرينلاند
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:26

الإدارة الذاتية الكردية: المرسوم الرئاسي حول حقوق الأكراد "لا يلبي طموحات الشعب السوري"

LBCI
أخبار دولية
14:09

الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

الرئيس السوري: أدفع بكل طاقتي حتى تكون حقوق الأكراد مصانة لأنهم جزء من المجتمع السوري

LBCI
أخبار دولية
2026-01-10

الموفد الأميركي باراك يدعو دمشق إلى التحاور مع الأكراد إثر لقائه الشرع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:23

مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟

LBCI
أخبار دولية
03:22

ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران

LBCI
أخبار دولية
03:14

بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
03:09

قاضية أميركية تأمر بتقييد أساليب موظفي الهجرة مع متظاهري مينيسوتا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

قاسم: أنصح الحكومة وحاكم مصرف لبنان وكل المعنيين بوقف الإجراءات التي تضيق على حزب الله وكل اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-15

الاسمر رحب بالمسار السعودي المعلن تجاه لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-16

الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:23

مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟

LBCI
أخبار دولية
03:22

ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران

LBCI
أخبار دولية
03:14

بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران

LBCI
أخبار دولية
14:09

الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:19

ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"

LBCI
أخبار دولية
14:09

الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري

LBCI
أمن وقضاء
14:23

الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
حال الطقس
01:54

منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
08:02

عون عرض مع السفير كرم للتحضيرات قبل اجتماع "الميكانيزم"

LBCI
خبر عاجل
01:49

سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More