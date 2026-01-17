الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش السوري يُعلن سيطرته على دير حافر بريف حلب الشرقي بعد انسحاب المقاتلين الأكراد
أخبار دولية
2026-01-17 | 03:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش السوري يُعلن سيطرته على دير حافر بريف حلب الشرقي بعد انسحاب المقاتلين الأكراد
أعلن الجيش السوري صباح السبت سيطرته على مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقيّ، غداة إعلان قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد أنها ستنسحب من المنطقة عقب اشتباكات بين الطرفين.
وقال الجيش السوري في بيان بثّه التلفزيون الرسميّ: "نعلن عن بسط سيطرتنا العسكرية على مدينة دير حافر بشكل كامل"، فيما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس قوات الجيش تنتشر داخل المدينة.
أخبار دولية
السوري
يُعلن
سيطرته
الشرقي
انسحاب
المقاتلين
الأكراد
التالي
قاضية أميركية تأمر بتقييد أساليب موظفي الهجرة مع متظاهري مينيسوتا
منظمة حقوقية: عدد القتلى في احتجاجات إيران تجاوز 3000
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-13
الجيش السوري يعلن مناطق دير حافر ومسكنة وبابيري شرق حلب مناطق عسكرية مغلقة
آخر الأخبار
2026-01-13
الجيش السوري يعلن مناطق دير حافر ومسكنة وبابيري شرق حلب مناطق عسكرية مغلقة
0
آخر الأخبار
2026-01-14
قسد: فصائل حكومة دمشق تقصف بالمدفعية بلدة دير حافر في ريف حلب الشرقي
آخر الأخبار
2026-01-14
قسد: فصائل حكومة دمشق تقصف بالمدفعية بلدة دير حافر في ريف حلب الشرقي
0
آخر الأخبار
01:47
الجيش السوري يقول إنه يدخل المناطق الواقعة إلى شرق حلب بعد انسحاب القوات الكرديّة
آخر الأخبار
01:47
الجيش السوري يقول إنه يدخل المناطق الواقعة إلى شرق حلب بعد انسحاب القوات الكرديّة
0
أخبار دولية
2026-01-15
الجيش السوري يمهل السكان لمغادرة مناطق سيطرة الأكراد شرق حلب
أخبار دولية
2026-01-15
الجيش السوري يمهل السكان لمغادرة مناطق سيطرة الأكراد شرق حلب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
0
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
0
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
0
أخبار دولية
03:09
قاضية أميركية تأمر بتقييد أساليب موظفي الهجرة مع متظاهري مينيسوتا
أخبار دولية
03:09
قاضية أميركية تأمر بتقييد أساليب موظفي الهجرة مع متظاهري مينيسوتا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
2025-12-19
أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥
اسرار
2025-12-19
أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
2025-11-18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
أخبار لبنان
2025-11-18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
فنّ
2025-09-19
بعد علاقة دامت 3 سنوات... تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي يعلنان انفصالهما
فنّ
2025-09-19
بعد علاقة دامت 3 سنوات... تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي يعلنان انفصالهما
0
آخر الأخبار
2025-11-07
زياد حواط لـ"جدل": أنا ضد التفاوض غير المباشر ونحن دولة تتمتع بالسيادة وتعرف ما لها وما عليها وأنا كلبناني لا أقبل بأن يتفاوض أحد عنّي بل على الدولة أن تتفاوض عنّي
آخر الأخبار
2025-11-07
زياد حواط لـ"جدل": أنا ضد التفاوض غير المباشر ونحن دولة تتمتع بالسيادة وتعرف ما لها وما عليها وأنا كلبناني لا أقبل بأن يتفاوض أحد عنّي بل على الدولة أن تتفاوض عنّي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
0
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
0
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
0
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
2
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
3
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
4
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
6
حال الطقس
01:54
منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...
حال الطقس
01:54
منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...
7
أخبار لبنان
08:02
عون عرض مع السفير كرم للتحضيرات قبل اجتماع "الميكانيزم"
أخبار لبنان
08:02
عون عرض مع السفير كرم للتحضيرات قبل اجتماع "الميكانيزم"
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More