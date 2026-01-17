الجيش السوري يُعلن سيطرته على دير حافر بريف حلب الشرقي بعد انسحاب المقاتلين الأكراد

أعلن الجيش السوري صباح السبت سيطرته على مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقيّ، غداة إعلان قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد أنها ستنسحب من المنطقة عقب اشتباكات بين الطرفين.



وقال الجيش السوري في بيان بثّه التلفزيون الرسميّ: "نعلن عن بسط سيطرتنا العسكرية على مدينة دير حافر بشكل كامل"، فيما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس قوات الجيش تنتشر داخل المدينة.