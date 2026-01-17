الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قاضية أميركية تأمر بتقييد أساليب موظفي الهجرة مع متظاهري مينيسوتا
أخبار دولية
2026-01-17 | 03:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قاضية أميركية تأمر بتقييد أساليب موظفي الهجرة مع متظاهري مينيسوتا
أمرت قاضية اتحادية في ولاية مينيسوتا الأميركية بفرض قيود على عناصر إدارة الهجرة الذين تم نشرهم بأعداد كبيرة في مدينة منيابوليس، وذلك بتقييد بعض أساليبهم المتبعة مع المتظاهرين والمراقبين السلميين، بما في ذلك الاعتقالات وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية كيت مينينديز أمس الجمعة أمرا يمنع العناصر الاتحاديين من الرد على المشاركين في نشاط احتجاجي سلمي وغير معرقل، فيما يعد انتصارا للنشطاء في أكثر مدن مينيسوتا سكانا.
وجاء الحكم ردا على دعوى قضائية رفعت ضد وزارة الأمن الداخلي ووكالات اتحادية أخرى في 17 كانون الأول، قبل ثلاثة أسابيع من إطلاق أحد عناصر إدارة الهجرة النار على امرأة تدعى رينيه جود (37 عاما) وقتلها في منيابوليس، ما أدى إلى اندلاع موجات من الاحتجاج وتوتر شديد بالمدينة.
ورفعت القضية نيابة عن ستة متظاهرين ومراقبين قالوا إن حقوقهم الدستورية انتهكت بسبب أفعال عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
ويحظر الأمر على العناصر احتجاز من يتظاهرون بشكل سلمي أو يكتفون بمراقبتهم، كما يحظر عليهم استخدام رذاذ الفلفل أو الغاز المسيل للدموع أو غيرها من وسائل السيطرة على الحشود ضد المتظاهرين السلميين أو المارة الذين يراقبون ويسجلون عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
وكانت جود تشارك عند مقتلها في واحدة من دوريات الأحياء العديدة التي نظمها نشطاء لتعقب ومراقبة أنشطة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
أخبار دولية
أميركية
بتقييد
أساليب
موظفي
الهجرة
متظاهري
مينيسوتا
التالي
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
الجيش السوري يُعلن سيطرته على دير حافر بريف حلب الشرقي بعد انسحاب المقاتلين الأكراد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-19
قاضية أميركية تعلق قرار إنهاء الوضع القانوني الموقت للسوريين
أخبار دولية
2025-11-19
قاضية أميركية تعلق قرار إنهاء الوضع القانوني الموقت للسوريين
0
آخر الأخبار
2026-01-14
وزارة الخارجية الأميركية: تعليق معالجة تأشيرات الهجرة من 75 دولة
آخر الأخبار
2026-01-14
وزارة الخارجية الأميركية: تعليق معالجة تأشيرات الهجرة من 75 دولة
0
أخبار دولية
2025-12-19
وزارة الأمن الداخلي الأميركية توقف برنامجا يتيح عشرات الآلاف من تأشيرات الهجرة سنويا
أخبار دولية
2025-12-19
وزارة الأمن الداخلي الأميركية توقف برنامجا يتيح عشرات الآلاف من تأشيرات الهجرة سنويا
0
أخبار دولية
2025-12-18
عقوبات أميركية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وعلى سفن وشركات مرتبطة بإيران
أخبار دولية
2025-12-18
عقوبات أميركية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وعلى سفن وشركات مرتبطة بإيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
0
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
0
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
0
أخبار دولية
03:07
الجيش السوري يُعلن سيطرته على دير حافر بريف حلب الشرقي بعد انسحاب المقاتلين الأكراد
أخبار دولية
03:07
الجيش السوري يُعلن سيطرته على دير حافر بريف حلب الشرقي بعد انسحاب المقاتلين الأكراد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-05
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-05
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
0
أخبار لبنان
2025-12-22
وزير الدفاع الإيطالي من بعبدا: إيطاليا ترغب في إبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل
أخبار لبنان
2025-12-22
وزير الدفاع الإيطالي من بعبدا: إيطاليا ترغب في إبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل
0
صحف اليوم
2025-09-11
لودريان ينقل إشارات إيجابية حول دعم سعودي للبنان (اللواء)
صحف اليوم
2025-09-11
لودريان ينقل إشارات إيجابية حول دعم سعودي للبنان (اللواء)
0
أخبار لبنان
2026-01-10
السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي
أخبار لبنان
2026-01-10
السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
0
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
0
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
0
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
2
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
3
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
4
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
6
حال الطقس
01:54
منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...
حال الطقس
01:54
منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...
7
أخبار لبنان
08:02
عون عرض مع السفير كرم للتحضيرات قبل اجتماع "الميكانيزم"
أخبار لبنان
08:02
عون عرض مع السفير كرم للتحضيرات قبل اجتماع "الميكانيزم"
8
خبر عاجل
01:49
سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب
خبر عاجل
01:49
سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More