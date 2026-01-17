السيسي: نثمن عرض ترامب التوسط في مسألة سد النهضة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يثمن عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط في النزاع حول مياه نهر النيل مع إثيوبيا.



وفي منشور له على منصة إكس، قال السيسي اليوم السبت إنه وجه خطابا لترامب للتأكيد على موقف مصر ومخاوفها بشأن أمنها المائي بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي.



وأشار إلى أن "مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي ، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف. وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري".