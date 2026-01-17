خامنئي: ترامب مجرم لتسببه في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات

أعلن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم السبت إن بلاده تعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مجرما" لتسببه في سقوط قتلى ووقوع أضرار وتشويه سمعة الشعب الإيراني خلال الاحتجاجات.



ونقلت وسائل إعلام عن خامنئي قوله: "التحريض الأخير ضد إيران كان مختلفا لضلوع الرئيس الأمريكي فيه شخصيا".