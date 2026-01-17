في تطورات ملف غرينلاند... وفد أميركي وصل الى الدنمارك

في تطورات ملف غرينلاند، وصل وفد أميركي الى الدنمارك، رأسه عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس كونز.



وأوضح كونز من كوبنهاغن الهدف الاميركي خلف العمل على ضمّ الجزيرة، كاشفا ان ذلك يعود لتهديدات امنية مرتبطة بتغير المناخ.