الجيش السوري يعلن سيطرته على 34 قرية في حلب

في سوريا، تطور المشهد سريعاً عقب إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع ليل أمس عن إصدار مرسوم خاص بالمكون الكردي، يعطيه الحقّ في إحياء تراثهم وتطوير لغتهم الأم ضمن إطار السيادة الوطنية. وبموجب المرسوم، تُمنح الجنسية السورية لكافة المواطنين من أصول كردية، مُحظراً أي شكل من أشكال التمييز.أما ميدانياً، دخلت قوات الجيش السوري منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر متوجهة نحو الرقة شمالي شرقي البلاد، وذلك بعد انسحاب قوات قسد.وأكدت هيئة عمليات الجيش السوري أن قواتها سيطرت على 34 بلدة وقرية بالريف الشرقي لحلب، مؤكدة مواصلة التقدم بالمنطقة، ليعلن الجيش السوري غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة.