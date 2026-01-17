مصدران لرويترز: طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة حلقت فوق شمال سوريا

أفاد مصدر أمني سوري وآخر دفاعي تركي وكالة "رويترز" بأن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حلقت فوق بلدات تشهد توترا في شمال سوريا، حيث دارت اشتباكات بين قوات الجيش السوري والفصائل الكردية اليوم السبت.



وقال المصدر الأمني السوري إن الطائرات أطلقت قنابل مضيئة تحذيرية فوق المنطقة.