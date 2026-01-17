الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الأرجنتيني يعلن تلقيه دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة

أخبار دولية
2026-01-17 | 09:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الأرجنتيني يعلن تلقيه دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الأرجنتيني يعلن تلقيه دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تلقيه دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام كعضو مؤسس إلى مجلس السلام بشأن غزة.
     
ونشر ميلي صورة لرسالة الدعوة على حسابه في منصة إكس، معلنا أنه سيكون "شرفا" له المشاركة في هذا المجلس الذي يرأسه ترامب.

أخبار دولية

الرئيس الأرجنتيني

خافيير ميلي

ترامب

مجلس السلام

غزة

LBCI التالي
القوات الكردية تفرض حظر تجول في محافظة الرقة مع تقدم القوات الحكومية السورية
مصدران لرويترز: طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة حلقت فوق شمال سوريا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:27

مخزومي: من يرفض قرارات الحكومة عليه أن يستقيل

LBCI
أخبار لبنان
12:16

ضاهر التقى بن فرحان... تشديد على دعم الجيش

LBCI
أخبار دولية
11:39

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية بسبب قضية غرينلاند

LBCI
أمن وقضاء
11:37

القاصر ميرفت عماد اليوسف غادرت جمعية بسمة وزيتونة في شاتيلا ولم تعد...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:39

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية بسبب قضية غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
11:26

مكتب نتنياهو: الإعلان الأميركي لمجلس إدارة غزة يتعارض مع السياسة الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
11:25

على متنها 10 أشخاص... إندونيسيا تبحث عن طائرة فقد الاتصال بها

LBCI
أخبار دولية
11:19

القوات الكردية تتهم القوات السورية بـ"الغدر" وتفيد باشتباكات "عنيفة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-10

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في محيط إحدى السيارات في بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-20

دريان التقى السفير السعودي: التشديد على دعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-09

وفد من البنك الدولي تفقد محطة مياه صور المدمرة وأكد تقديم الدعم

LBCI
منوعات
2026-01-15

تصنيف 2026: إليكم أقوى جوازات السفر عالميًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:09

البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام"... وهكذا علّق سكان غزة

LBCI
أخبار دولية
07:17

في تطورات ملف غرينلاند... وفد أميركي وصل الى الدنمارك

LBCI
أخبار دولية
06:53

ألبانيز يوضح الخطة الرسمية لمشروع قانون يضع قيوداً على الكراهية وحيازة السلاح

LBCI
أخبار دولية
06:49

زيلينسكي يعول على مباحثات دافوس ويجدد تأكيد الحاجة لمنظومة جوية دفاعية

LBCI
أمن وقضاء
06:49

في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين

LBCI
أخبار دولية
05:05

خامنئي: ترامب مجرم لتسببه في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات

LBCI
أخبار دولية
03:23

مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟

LBCI
أخبار دولية
03:22

ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران

LBCI
أخبار دولية
03:14

بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
حال الطقس
01:54

منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...

LBCI
خبر عاجل
04:51

الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه

LBCI
أخبار دولية
13:19

ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
آخر الأخبار
05:43

وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب

LBCI
خبر عاجل
07:53

الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني

LBCI
خبر عاجل
01:49

سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More