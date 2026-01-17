الرئيس الأرجنتيني يعلن تلقيه دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تلقيه دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام كعضو مؤسس إلى مجلس السلام بشأن غزة.



ونشر ميلي صورة لرسالة الدعوة على حسابه في منصة إكس، معلنا أنه سيكون "شرفا" له المشاركة في هذا المجلس الذي يرأسه ترامب.