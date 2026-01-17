غوتيريش يحذّر من "قوى نافذة" تقوّض التعاون الدولي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لوجود مجموعة "قوى نافذة تصطف لتقويض التعاون الدولي" في خطاب ألقاه في لندن بمناسبة الذكرى الثمانين لأول جمعية عامة للمنظمة.



وأشاد غوتيريش ببريطانيا لدورها الحاسم في إنشاء الأمم المتحدة واستمرارها في دعمها.



لكنه قال إن 2025 كان "عاما مليئا بالتحديات بالنسبة الى التعاون الدولي وقيم الأمم المتحدة".



وأضاف: "نرى قوى نافذة تصطف لتقويض التعاون الدولي"، مضيفا "رغم هذه الأمواج العاتية، فإننا نبحر إلى الأمام".



وأشار غوتيريش إلى معاهدة جديدة بشأن التنوع البيولوجي البحري كمثال على التقدم المستمر.

