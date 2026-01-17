رئيس الوزراء الكندي تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة ويعتزم قبولها

تلقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام للإشراف على إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وفق ما أفاد أحد كبار مستشاريه وكالة فرانس برس.وأكد المستشار أن كارني يعتزم قبول الدعوة للانضمام إلى مجلس السلام الذي يرأسه ترامب.وأعلنت مصر وتركيا والأرجنتين تلقي زعمائها أيضا دعوات من الرئيس الأميركي للانضمام إلى مجلس السلام.