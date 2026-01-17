القوات الكردية تتهم القوات السورية بـ"الغدر" وتفيد باشتباكات "عنيفة"

اتهمت القوات الكردية القوات الحكومية بـ"الغدر" وانتهاك الاتفاقات الأخيرة، مفيدة بوقوع اشتباكات "عنيفة" بين الطرفين في شمال سوريا.



وقالت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في بيان: "تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قواتنا وفصائل دمشق التي أقدمت على انتهاك الاتفاقيات الأخيرة وغدرت بقواتنا أثناء تنفيذ بنود الانسحاب"، مؤكدة تعرض الريف الغربي لمدينة الرقة "لقصف مدفعي وصاروخي متواصل".