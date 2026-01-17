على متنها 10 أشخاص... إندونيسيا تبحث عن طائرة فقد الاتصال بها

تجري السلطات الإندونيسية عملية بحث عن طائرة كانت تقل ثلاثة موظفين حكوميين وسبعة من أفراد الطاقم بعد فقدان الاتصال بها، بحسب ما أعلن مسؤولون.وأفاد عناصر الإنقاذ بأن الطائرة التابعة لشركة "إندونيسيا إير ترانسبورت" أقلعت من يوجياكارتا وكانت متجهة إلى مدينة ماكاسار في جزيرة سولاويسي.وأوضح وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية ساكتي واهيو ترينغغونو خلال مؤتمر صحافي أن ثلاثة موظفين في وزارته كانوا على متن الطائرة في مهمة لإجراء مراقبة جوية للموارد في المنطقة.وذكرت شركة الطيران أن سبعة من أفراد الطاقم كانوا أيضا على متنها.وفُقد الاتصال بالطائرة بعيد الساعة 13,00 (06,00 ت غ).وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية محمد عارف أنور لوكالة فرانس برس إن فرقا نُشرت في منطقة جبلية في مقاطعة ماروس المتاخمة لماكاسار قرب آخر موقع معروف للطائرة. وأشار الى أن عمليات البحث برا وجوا تشارك فيها القوات الجوية والشرطة ومتطوعون.بدوره، أعلن رئيس العمليات في وكالة البحث والإنقاذ في ماكاسار آندي سلطان، أن مروحية وطائرات مسيّرة تُستخدم للعثور على الطائرة.وأعلنت شركة "إيه تي آر" الفرنسية المصنّعة للطائرة أنها أُبلغت بـ"حادث" يتعلق بإحدى طائراتها. وقالت الشركة في بيان: "خبراء إيه تي آر منخرطون بالكامل لدعم التحقيق الذي تقوده السلطات الإندونيسية والمشغّل".