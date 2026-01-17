ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية بسبب قضية غرينلاند

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتطبيق موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة على الحلفاء الأوروبيين حتى يُسمح لواشنطن بشراء غرينلاند.



وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترامب إن الرسوم الجمركية بنسبة 10 بالمئة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط على الدنمرك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا.



وأضاف ترامب أن هذه الرسوم سترتفع إلى 25 بالمئة في الأول من حزيران وستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق يسمح بشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.