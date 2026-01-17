واشنطن تدعو القوات السورية الى وقف "أي اعمال هجومية" بين حلب والطبقة

حضّ قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر القوات الحكومية السورية على وقف "أي أعمال هجومية" في المنطقة الواقعة بين مدينتي حلب والطبقة بشمال البلاد، مرحّبا بالجهود "لمنع التصعيد" بينها وبين القوات الكردية.



وقال كوبر: "نحضّ القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة"، مرحبا "بالجهود المتواصلة التي تبذلها كل الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي إلى حل عبر الحوار".