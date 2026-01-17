الجيش السوري يعلن سيطرته على مطار الطبقة العسكري وسد المنصورة غربي الرقة

ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن الجيش السوري سيطر على سد المنصورة، المعروف سابقا باسم سد البعث، غربي مدينة الرقة، بالإضافة إلى مطار الطبقة العسكري "بشكل كامل".ويأتي هذا التحرك رغم مناشدات واشنطن للجيش بوقف تقدمه في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد.