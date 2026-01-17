أميركا: قواتنا قتلت قياديا بالقاعدة على صلة بكمين استهدف أميركيين في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن قوات أميركية قتلت أمس الجمعة قياديا بتنظيم القاعدة على صلة بكمين نصبه تنظيم الدولة الإسلامية لأميركيين في سوريا الشهر الماضي.