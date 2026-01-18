الأخبار
تفجير جسرين في محافظة الرقة السورية على نهر الفرات

أخبار دولية
2026-01-18 | 00:51
مشاهدات عالية
تفجير جسرين في محافظة الرقة السورية على نهر الفرات

فجر المقاتلون الأكراد في "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) جسرين رئيسيين على نهر الفرات في محافظة الرقة في شمال سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأحد، بعيد إعلان الجيش السوري سيطرته على مدينة الطبقة الإستراتيجية في ريف الرقة وسد الفرات المجاور حيث كانت تنتشر قوات كردية.
     
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية نقلا عن مديرية إعلام محافظة الرقة أن  "تنظيم قسد فجر الجسر الجديد (الرشيد) في مدينة الرقة". 
     
وكانت الوكالة قد أفادت سابقا بأن مقاتلين أكراد فجروا "الجسر القديم الممتد فوق نهر الفرات في الرقة، ما أدّى إلى تدمير خطوط المياه الممتدة عليه".
   

أخبار دولية

جسرين

محافظة

الرقة

السورية

الفرات

