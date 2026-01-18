زعيم حزب العمال الكردستاني يعتبر معارك سوريا "محاولة تخريب" لعملية السلام في تركيا

وصف زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان القتال الدائر بين الجيش السوري والقوات الكردية في شمال شرق سوريا بأنه "محاولة لتخريب عملية السلام" التي بدأت في تركيا مع مقاتلي الحزب.



وأفاد وفد من حزب "الديموقراطية ومساواة الشعوب" (حزب اليسار الأخضر) المؤيد للأكراد الأحد بأن "أوجلان يرى في هذا الوضع محاولة لتخريب عملية السلام وإرساء مجتمع ديموقراطي".

