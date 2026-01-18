كلينغبايل: ألمانيا لن تخضع "لابتزاز" ترامب

أعلن وزير المالية ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اليوم الأحد أن بلاده وشركاءها الأوروبيين لن يخضعوا "لابتزاز" دونالد ترامب، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية إضافية للضغط على أوروبا في النزاع حول غرينلاند.



وقال كلينغبايل في بيان إن ألمانيا ستمد يدها دائما إلى الولايات المتحدة لإيجاد حلول مشتركة، لكن برلين لا يمكنها أن تساير واشنطن في هذه النقطة.



وتابع قائلا: "بالتالي فإن الموقف واضح تماما: لن نخضع للابتزاز وسيكون هناك رد أوروبي".