ميلوني: تحدثتُ إلى ترامب والتهديد بالرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"
اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على معارضي خطته للاستحواذ على غرينلاند "خطأ"، مشيرة إلى أنها أبلغته بوجهة نظرها.
وقالت ميلوني للصحافيين خلال زيارة للعاصمة الكورية الجنوبية سيول "أعتقد أن فرض عقوبات جديدة اليوم سيكون خطأ"، مضيفة "تحدثتُ إلى دونالد ترامب قبل بضع ساعات وقلت له ما أفكر فيه".
0
أخبار دولية
11:39
ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية بسبب قضية غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-05
رئيس وزراء غرينلاند ردا على تهديدات ترامب المتجددة بضمها: "هذا يكفي"
أخبار دولية
00:35
ماكرون يرفض تهديدات ترامب برسوم إضافية ويعد بردّ أوروبي "موحد"
أخبار دولية
15:07
الاتحاد الأوروبي يحذّر من "دوامة خطيرة" بعد تهديد ترامب برسوم جديدة
0
أخبار دولية
08:13
غرينلاند ترحب بالدعم الأوروبي رغم تهديدات ترامب
أخبار دولية
07:55
باكستان تتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة
أخبار دولية
07:46
إيران تستأنف نشاطها ووزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران
أخبار دولية
07:07
كلينغبايل: ألمانيا لن تخضع "لابتزاز" ترامب
0
أخبار دولية
00:51
تفجير جسرين في محافظة الرقة السورية على نهر الفرات
آخر الأخبار
01:05
رويترز: القوات السورية سيطرت على حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بالشرق
أخبار دولية
00:43
الجيش السوري يعلن سيطرته على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات
صحة وتغذية
2025-12-09
دراسة مفاجِئة: الزواج السعيد قد يقي من السمنة… و"هرمون الحب" يلعب دوراً سرياً
0
حال الطقس
08:01
المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية
أخبار دولية
07:46
إيران تستأنف نشاطها ووزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران
أخبار لبنان
05:29
الراعي: لبنان يحتاج إلى من يشهد له لا بالكلام فقط بل بالإيمان
أخبار لبنان
03:22
فضل الله: شعبنا باقٍ في أرضه وفي بلده ولا يمكن لأحد أن ينتزعنا من هذه الأرض
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
1
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
أخبار لبنان
03:29
مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
