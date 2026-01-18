ميلوني: تحدثتُ إلى ترامب والتهديد بالرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على معارضي خطته للاستحواذ على غرينلاند "خطأ"، مشيرة إلى أنها أبلغته بوجهة نظرها.



وقالت ميلوني للصحافيين خلال زيارة للعاصمة الكورية الجنوبية سيول "أعتقد أن فرض عقوبات جديدة اليوم سيكون خطأ"، مضيفة "تحدثتُ إلى دونالد ترامب قبل بضع ساعات وقلت له ما أفكر فيه".