باكستان تتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم الأحد أن رئيس الوزراء شهباز شريف تلقى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة.



وقال البيان: "ستواصل باكستان انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في غزة، وصولا إلى حل دائم للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة".