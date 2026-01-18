غرينلاند ترحب بالدعم الأوروبي رغم تهديدات ترامب

وجهت غرينلاند اليوم الأحد الشكر للدول الأوروبية على استمرار دعمها للجزيرة الواقعة في القطب الشمالي على الرغم من استهدافها برسوم جمركية عقابية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد ضم المنطقة التابعة لمملكة الدنمرك.



وأرسلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى الأسبوع الماضي مجموعات صغيرة من الجنود إلى غرينلاند بناء على طلب الدنمرك، ما دفع ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية على ثمانية من أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين إلى أن يُسمح للولايات المتحدة بشراء الجزيرة.



وحذر القادة الأوروبيون أمس السبت من "دوامة انحدار خطيرة" بسبب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على صلة بقضية الجزيرة، وأكدوا تمسكهم بدعم غرينلاند وسيادة الدنمرك.



ويجتمع اليوم سفراء دول الاتحاد الأوروبي لبحث ردهم على تهديد الرسوم الجمركية.



وقالت نايا ناتانيلسن، الوزيرة المسؤولة عن الأعمال التجارية والطاقة والمعادن في حكومة رينلاند، في بيان: "نعيش في أوقات استثنائية لا تستدعي فقط الاحترام بل تستدعي شجاعة كبيرة".