المفوض الأمميّ لحقوق الإنسان: السودانيون يعيشون في “جحيم"

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من ارتفاع وتيرة "عسكرة المجتمع" من قِبل طرفي النزاع في السودان.

وأعرب، في مؤتمر صحافيّ، عن قلقه من تكرار سيناريو الفاشر في مدن كردفان فيما يعيش السودانيون في "أهوال وجحيم".

وقال تورك في بورتسودان بعد زيارة شملت مدنا سودانية عدة هي الأولى منذ بدء الحرب: "أدى انتشار المعدات العسكرية المتطورة ولا سيما الطائرات من دون طيار إلى تعزيز القدرات العسكرية لكل من قوات الدعم السريع والجيش ما أدى إلى إطالة أمد الأعمال العدائية وتعميق أزمة المدنيين".

واعتبر تورك أنّ "من المشين إنفاق مبالغ طائلة على شراء الأسلحة المتطورة وهي أموال كان ينبغي استخدامها للتخفيف من معاناة السكان".

ودعت الأمم المتحدة مرارا الأطراف الدولية الى عدم التدخل في حرب السودان.