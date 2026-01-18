ماكرون: قلقون بشأن هجوم الحكومة السورية على قوات يقودها الأكراد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث إلى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد للتعبير عن قلقه إزاء هجوم القوات الحكومية الحالي على القوات الكردية المدعومة من الغرب.



وكان ماكرون، الذي تشارك بلاده في جهود الوساطة بين دمشق والأكراد، قد شدد أمس السبت على ضرورة وقف الهجوم وقال إن فرنسا والاتحاد الأوروبي لا يمكنهما دعم استمرار هذا النهج.



وكتب ماكرون على إكس اليوم: "التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم أمر ضروري، ويجب التوصل إلى اتفاق... فوحدة سوريا واستقرارها يعتمدان على ذلك".