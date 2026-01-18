الأخبار
سانا: دمشق تقول إنّ مدنيين قتلا برصاص قوات سوريا الديموقراطية في الرقة

أخبار دولية
2026-01-18 | 08:51
سانا: دمشق تقول إنّ مدنيين قتلا برصاص قوات سوريا الديموقراطية في الرقة
سانا: دمشق تقول إنّ مدنيين قتلا برصاص قوات سوريا الديموقراطية في الرقة

قُتل مدنيان برصاص قوات سوريا الديموقراطية في مدينة الرقة في شمال سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، على وقع اشتباكات اندلعت في المدينة بين القوات الكردية ومسلحين محليين، حسب المرصد السوريّ لحقوق الانسان.

     

وأفادت وكالة سانا عن "مقتل مدنيَّين اثنين برصاص تنظيم قسد" في المدينة، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية منذ طردها تنظيم الدولة الإسلامية منها عام 2017.

     

وأشار المرصد السوري الى "اشتباكات تشهدها أحياء المدينة بين قوات سوريا الديموقراطية ومسلحين محليين من أبناء العشائر العربية" على وقع التغيرات الميدانية المتلاحقة في مناطق مجاورة.

