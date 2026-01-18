وسائل إعلام رسمية: قتيلان في انفجار بمنطقة منغوليا الداخلية بالصين

ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن إدارة طوارئ محلية وإدارات معنية بالإنقاذ والإطفاء أن انفجارا وقع في مصنع لألواح الصلب في منطقة منغوليا الداخلية الواقعة في شمال الصين، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقد خمسة.



وأوضحت المحطة أن الانفجار وقع في مصنع ألواح تابع لشركة (إينر مانغوليا باوتو ستيل يونيون) لصناعة الصلب في مدينة باوتو حوالي الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد.



وذكر التقرير أن 66 نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار ثلاثة منهم في حالة حرجة.



وقالت السلطات المحلية إنها أرسلت فرق إنقاذ إلى الموقع لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.