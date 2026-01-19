الأخبار
قمة استثنائية للقادة الأوروبيين مساء الخميس لبحث تهديدات ترامب

أخبار دولية
2026-01-19 | 06:42
مشاهدات عالية
0min
قمة استثنائية للقادة الأوروبيين مساء الخميس لبحث تهديدات ترامب

يعقد القادة الأوروبيين مساء الخميس قمة استثنائية لمناقشة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بشأن غرينلاند والتعرفات الجمركية، وفق ما أعلن متحدث باسم المجلس الأوروبي. 
     
وأوضح المتحدث باسم المجلس الذي يضم رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، أن القمة المقرر انطلاقها الساعة السابعة مساء (18,00 ت غ) في بروكسل ستركز على "العلاقات عبر الأطلسي".

أخبار دولية

الاتحاد الأوروبي

قمة

ترامب

غرينلاند

