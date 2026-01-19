قمة استثنائية للقادة الأوروبيين مساء الخميس لبحث تهديدات ترامب

يعقد القادة الأوروبيين مساء الخميس قمة استثنائية لمناقشة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بشأن غرينلاند والتعرفات الجمركية، وفق ما أعلن متحدث باسم المجلس الأوروبي.



وأوضح المتحدث باسم المجلس الذي يضم رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، أن القمة المقرر انطلاقها الساعة السابعة مساء (18,00 ت غ) في بروكسل ستركز على "العلاقات عبر الأطلسي".