الأمم المتحدة تحذر من استخدام الإعدامات في إيران "أداة ترهيب دولة"

حذرت الأمم المتحدة من استخدام إيران لعمليات الإعدام كـ"أداة ترهيب دولة"، منددة بارتفاع تنفيذ أحكام الإعدام عالميا في 2025.



وأشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، الى أن الجمهورية الإسلامية أعدمت، بحسب تقارير، 1500 شخص العام الماضي، لافتا الى أن هذا الرقم أسهم في "زيادة مقلقة" على مستوى العالم.