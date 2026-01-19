قتلى وجرحى في تفجير استهدف فندقا في العاصمة الأفغانية كابول

أسفر انفجار استهدف فندقا في العاصمة الأفغانية كابول عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية وحكومة طالبان، بينما رصد مراسل وكالة فرانس برس عناصر الإطفاء في موقع الحادث.



وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران: "وقع انفجار في فندق" في إحدى ضواحي العاصمة، "ما أسفر عن سقوط ضحايا".



وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني لوكالة فرانس برس "هناك ضحايا، جرحى وقتلى".